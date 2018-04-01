Українка Анна Музичук виграла бронзу чемпіонату Європи з швидких шахів

Четверте місце на турнірі посіла ще одна українка Анна Ушеніна.

Українська шахістка Анна Музичук посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі швидких шахів, який проходив у Тбілісі.

Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

Після одинадцяти турів Музичук разом з ще однією українкою Анною Ушеніною, а також трьома іншими шахістками набрали по 8 очок. Переможця та призерів визначили за додатковими показниками.

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Перше місце посіла німкеня Елізабет Петц. "Срібло" отримала росіянка Анастасія Боднарук. Музичук виграла "бронзу", а Ушеніна стала четвертою.

Серед чоловіків у швидких шахах кращим серед українців став Антон Коробов, який посів сьоме місце, поступившись переможцю Івану Шаричу з Хорватії 0,5 очка.

Як повідомляв УНІАН, українська шахістка Анна Музичук нещодавно відвідала один з матчів мадридського "Реала" і обмінялася футболками з Кріштіану Роналду.