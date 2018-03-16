Українець Лук'яненко завоював друге золото Паралімпіади в Пхенчхані (відео)

Всього на рахунку команди в черговий день турніру золото і два срібла.

В Пхенчхані завершився розіграш медалей Паралімпіади у чоловічій гонці на 15 км у біатлоні, де у спортсменів з порушеннями зору українці завоювали золото і срібло.

Дворазовим чемпіоном Паралімпіади в Пхенчхані став Віталій Лук'яненко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсмен допустив лише один промах на вогневому рубежі і фінішував з результатом 45 хвилин 12,9 секунди.

При цьому, на фініші перегонів безпосередню конкуренцію Лук'яненко склав ще один українець Олександр Казік, у якого срібна медаль. Всього ж 7 спортсмени збірної України посіли сім місць в Топ-11 змагань (також два 4-х місця, 6-е, 8-е і 11-е).

Раніше сьогодні українка Оксана Шишкова посіла 2-е місце та завоювала срібну медаль у аналогічній гонці на 12,5 км у жінок, програвши тільки Михаліні Лисовій з Росії.

Таким чином, після 10 змагальних днів з 12 на рахунку збірної України 19 нагород (по 6 золотих і срібних і 7 бронзових) і 4-е місце в загальнокомандному заліку.

Наша команда поступається збірним США (11-12-7), Росії (8-8-4) і Німеччини (6-7-2).

Паралімпіада-2018 в Пхенчані завершиться в неділю, 18 березня.