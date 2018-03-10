Варвінець і Тищенко на останньому колі втратили призове місце в одиночній змішаній естафеті етапу КС з біатлону

Українцям зовсім трохи не вистачило до п'єдесталу пошани.

У Контіолахті (Фінляндія) завершилася одиночна змішана естафета етапу Кубка свыту з біатлону, де збірна України, яка лідирувала по ходу дистанції, на останньому колі втратила не тільки перше місце, але і шанс потрапити в призову трійку.

Ірина Варвінець та Артем Тищенко посіли 4-е місце з відставанням у 10,8 секунди від переможця (0 штрафних кіл + 5 промахів), повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальним став промах Тищенко на стрільбі в положенні "стоячи". Після цього його спочатку обігнав суперник зі збірної Франції, а потім норвежець і австрієць.

Читайте такожУкраїнки Джима та Семеренко потрапили в Топ-10 спринтерської гонки етапу КС з біатлонуВ підсумку виграла гонку команда Франції з результатом 33 хвилини 29,1 секунди (0+6). У команди Австрії 2,4 секунди відставання (0+7), у Норвегії - 4,4 секунди (1+11).

Етап КС з біатлону в Контіолахті продовжиться сьогодні ввечері класичною змішаною естафетою, де буде по 4 учасника у складах команд.