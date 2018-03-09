Паралімпіада-2018 поб'є рекорд за кількістю учасників - 567 спортсменів з 49 країн

Змагання в Пхенчхані триватимуть до 18 березня.

В Пхенчхані (Південна Корея) сьогодні відкриваються зимові Параліміийські ігри-2018, які вже побили один рекорд.

На змаганнях будуть вести боротьбу за медалі відразу 567 спортсменів з 49 країн, а також паралімпійців під нейтральним прапором, повідомили в Міжнародному паралімпійському комітеті.

Таким чином, нинішні змагання поб'ють рекорд Нагано і Сочі (547) за кількістю учасників змагань.

Читайте такожУ Пхенчхані стартує зимова Паралімпіада-2018«Це фантастична новина для підйому зимового паралімпійського спорту, рекордний рівень спортсменів і країн будуть змагатися на Паралімпійських зимових іграх 2018 в Пхенчхан», — заявив президент МПК Ендрю Парсонс.