У Паралімпійському селищі в Пхьончхані урочисто підняли прапор України (відео)

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор відбудеться вже завтра, 9 березня.

Сьогодні, 8 березня, в Паралімпійському селищі Пхьончхану відбулася традиційна символічна церемонія підняття українського прапора перед Паралімпіадою-2018.

Захід пройшов під акомпанемент гімну України на спеціальній площі і зібрав спортсменів і тренерів української збірної. Про це повідомляє Xsport.

Як раніше повідомляв УНІАН, до складу збірної України на Ігри увійшли 30 спортсменів. Вони візьмуть участь у змаганнях з лижних гонок, біатлону та сноуборду.

Зимові Паралімпійські ігри в Пхьончхані відбуватимуться з 9-го по 18 березня. На минулій зимовій Паралімпіаді-2014 в Сочі збірна України завоювала 25 медалей (5 золотих, 9 срібних та 11 бронзових), що дозволило їй посісти четверте місце в загальному заліку.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2018 українці зуміли завоювати лише одну медаль: Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном в лижній акробатиці.