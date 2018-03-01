Українка Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Акапулько

У другому колі вона обіграла представницю Австралії екс-росіянку Аріну Родіонову.

Друга ракетка України Леся Цуренко успішно виступає на турнірі WTA в Акапулько (Мексика) з призовим фондом $250 000. Зазначимо, що рік тому на цьому турнірі Леся Цуренко виграла титул, який став третім у WTA-турі в її кар'єрі.

На цей раз у другому колі українська тенісистка обіграла представницю Австралії, екс-росіянку Аріну Родіонову. Про це повідомляє сайт "Великий теніс України".

Трохи більше години знадобилося Лесі для перемоги над Родіоновою. Українка зробила шість брейків на подачі Родіонової і програла два гейми. Також на рахунку Цуренко чотири подачі навиліт і одна подвійна помилка.

Леся Цуренко (Україна) - Аріна Родіонова (Австралія) - 6:3, 6:1

У чвертьфіналі українська тенісистка зустрінеться зі своєї торішньою суперницею по фіналу цього турніру - француженкою Крістіною Младенович, яка посідає 14-у сходинку у світовому рейтингу і посіяна в Акапулько під другим номером (у Цуренко - сьомий номер посіву).

Цуренко та Младенович зустрічалися одна з одною вже шість разів і п'ять перемог у цих матчах, включаючи дві в минулому році, здобула українка.