Українська саночниця Шхумова: завтра намагатимусь уникнути маленьких помилок

Українка завершила перший день змагань на 19-му місці.

Українська учасниця зимової Олімпіади в одномісних санях Олена Шхумова прокоментувала свій виступ у перший день змагань.

Як повідомляв УНІАН, після двох заїздів українські спортсменки показали такі результати: Олена Шхумова – 19 місце, Олена Стецків – 29 місце.

Ось як прес-службі НОК України прокоментувала сьогоднішній свій старт Олена Шхумова: «Про те, що 9-й віраж пройти дуже складно, я знала ще з тренувань, він не дуже у мене виходив. Сьогодні їхалось нормально, були помилки, але вони не дуже серйозні».

На питання, чи допоміг досвід Олімпіади-2014 перед сьогоднішнім стартом, Олена відповіла: «Так, трішки допоміг. Я налаштовувалась і нікого не помічала. Взагалі сьогоднішнім днем я задоволена, вже завтра буду намагатись уникнути маленьких помилок, які припустилась сьогодні. Зроблю все, щоб довести, що я найкраща».

Вже завтра на дівчат чекає третя спроба, яка і вирішить долю потрапляння до топ-20 й продовження боротьби у четвертому заїзді, де розігруватиметься медалі Ігор.