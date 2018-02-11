Канадці лідирують за підсумками другого дня змагань фігуристів у командному турнірі Олімпіади

Канадці випереджають команду Олімпійських атлетів Росії і збірну США.

У Пхьончхані завершився другий день командного турніру Олімпійських ігор з фігурного катання. Перевагу перед вирішальним днем турніру мають канадські фігуристи.

Сьогодні танцювальні дуети і представниці жіночого одиночного катання завершили змагання в короткій програмі, а спортивні пари відкрили змагання в довільній програмі.

Олімпійські чемпіони Ванкувера, канадці Тесс Вертью — Скотт Моір виграли короткий танець, вигравши конкуренцію у американського дуету Майя Шибутані — Алекс Шибутані.

Танці, Короткий танець

Тесс Вертью — Скотт Моір (Канада) — 80.51

Майя Шибутані — Алекс Шибутані (США) — 75.46

Катерина Боброва — Дмитро Соловйов (ОАР) — 74.76

Анна Каппелліні — Лука Ланотте (Італія) — 72.51

Кана Мурамото — Кріс Рід (США) — 62.15

Марі-Жадэ Лоріо — Ромен Ле Дак (Франція) — 57.94

Ван Сиюэ — Лю Синью (Китай) — 56.98

Кавіта Лоренц — Йоті Полицоакис (Німеччина) — 56.88

Мін Юра — Александр Гемелін (Пд. Корея) — 51.97

Адель Танкова — Рональд Зільберберг (Ізраїль) — 44.61

У жінок проміжна перемога у спортсменки з команди ОАР Євгенії Медведєвої.

Жінки, Короткий танець

Євгенія Медведєва (ОАР) — 81.06

Кароліна Костнер (Італія) — 75.10

Кейтлін Осмонд (Канада) — 71.38

Сатоко Міяхара (Японія) — 68.95

Бреді Теннелл (США) — 68.94

Чхве Так Бін (Пд. Корея) — 65.73

Чи Сяннін (Китай) — 58.62

Ніколь Шотт (Німеччина) — 55.32

Мей-Береніс Мейте (Франція) — 46.62

Емі Б'юкенен (Ізраїль) — 46.30

За підсумками змагань у короткій програмі в довільну програму командного турніру Олімпійських ігор 2018 року пройшли команди Канади, ОАР, США, Італії та Японії.

Канадські дворазові чемпіони світу Меган Дюхемел — Ерік Редфорд виграли змагальний день у довільній програмі і зміцнили лідерство Канади в командному заліку.

Пари, Довільна програма

Меган Дюхемел — Ерік Редфорд (Канада) — 148.51

Валентина Маркеї — Ондржей Готарек (Італія) — 138.44

Наталія Забияко — Александр Енберт (ОАР) — 133.28

Алекса Шимека — Кріс Книерим (США) — 126.56

Мію Судзаки — Рюічі Кихара (Японія) — 97.67

Канадці за три програми до кінця випереджають команду ОАР на шість пунктів, а команду США, яка йде третьою, — на дев'ять пунктів.

Командний залік після п'яти видів:

Канада — 45

ОАР — 39

США — 36

Італія — 35

Японія — 32

Завтра, в останній день командного турніру пройдуть змагання у чоловічому одиночному катанні і змагання танцювальних дуетів, а також довільна програма у жіночому одиночному катанні.