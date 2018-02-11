Канадці лідирують за підсумками другого дня змагань фігуристів у командному турнірі Олімпіади
У Пхьончхані завершився другий день командного турніру Олімпійських ігор з фігурного катання. Перевагу перед вирішальним днем турніру мають канадські фігуристи.
Сьогодні танцювальні дуети і представниці жіночого одиночного катання завершили змагання в короткій програмі, а спортивні пари відкрили змагання в довільній програмі.
Олімпійські чемпіони Ванкувера, канадці Тесс Вертью — Скотт Моір виграли короткий танець, вигравши конкуренцію у американського дуету Майя Шибутані — Алекс Шибутані.
Танці, Короткий танець
Тесс Вертью — Скотт Моір (Канада) — 80.51
Майя Шибутані — Алекс Шибутані (США) — 75.46
Катерина Боброва — Дмитро Соловйов (ОАР) — 74.76
Анна Каппелліні — Лука Ланотте (Італія) — 72.51
Кана Мурамото — Кріс Рід (США) — 62.15
Марі-Жадэ Лоріо — Ромен Ле Дак (Франція) — 57.94
Ван Сиюэ — Лю Синью (Китай) — 56.98
Кавіта Лоренц — Йоті Полицоакис (Німеччина) — 56.88
Мін Юра — Александр Гемелін (Пд. Корея) — 51.97
Адель Танкова — Рональд Зільберберг (Ізраїль) — 44.61
У жінок проміжна перемога у спортсменки з команди ОАР Євгенії Медведєвої.
Жінки, Короткий танець
Євгенія Медведєва (ОАР) — 81.06
Кароліна Костнер (Італія) — 75.10
Кейтлін Осмонд (Канада) — 71.38
Сатоко Міяхара (Японія) — 68.95
Бреді Теннелл (США) — 68.94
Чхве Так Бін (Пд. Корея) — 65.73
Чи Сяннін (Китай) — 58.62
Ніколь Шотт (Німеччина) — 55.32
Мей-Береніс Мейте (Франція) — 46.62
Емі Б'юкенен (Ізраїль) — 46.30
За підсумками змагань у короткій програмі в довільну програму командного турніру Олімпійських ігор 2018 року пройшли команди Канади, ОАР, США, Італії та Японії.
Канадські дворазові чемпіони світу Меган Дюхемел — Ерік Редфорд виграли змагальний день у довільній програмі і зміцнили лідерство Канади в командному заліку.
Пари, Довільна програма
Меган Дюхемел — Ерік Редфорд (Канада) — 148.51
Валентина Маркеї — Ондржей Готарек (Італія) — 138.44
Наталія Забияко — Александр Енберт (ОАР) — 133.28
Алекса Шимека — Кріс Книерим (США) — 126.56
Мію Судзаки — Рюічі Кихара (Японія) — 97.67
Канадці за три програми до кінця випереджають команду ОАР на шість пунктів, а команду США, яка йде третьою, — на дев'ять пунктів.
Командний залік після п'яти видів:
Канада — 45
ОАР — 39
США — 36
Італія — 35
Японія — 32
Завтра, в останній день командного турніру пройдуть змагання у чоловічому одиночному катанні і змагання танцювальних дуетів, а також довільна програма у жіночому одиночному катанні.