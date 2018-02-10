Саночник Дукач: боротьба на Іграх ще незакінчена

Українець посідає 21-е місце за підсумками двох спроб.

Першими двома заїздами сьогодні змагальну програму XXIII зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані відкрили представники санного спорту.

Україну тут представляли двоє атлетів - дебютант змагань Антон Дукач і Андрій Мандзій, для якого це другі Ігри у кар’єрі.

Після двох заїздів Антон посідає 21-е місце, а Андрій – 25-е.

Ось як Антон Дукач прокоментував свій сьогоднішній виступ прес-службі Національного олімпійського комітету: «В першому заїзді трохи не повезло на дев’ятому віражі, перед змаганнями його зробили гладеньким, на відміну від тренувальних спусків. Взагалі траса пристойна. Сьогодні на 1 секунду був покращений рекорд траси, я з’їхав на півсекунди швидше попереднього рекорду», - поділився з нами українець.

За словами спортсмена, який до речі є лише третім учасником у цьому виді за всю історію санного спорту України, головна задача на завтра – стабільно і спокійно проїхати, відчути трасу та позмагатись за топ-20, який дозволить відібратись в останній 4-й заїзд.