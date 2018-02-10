У неділю в Пхенчхані будуть розіграні 7 комплектів нагород

20:24, 10 лютого 2018
Олімпіада
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У суботу стануть відомі 5 нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com

Розклад фіналів:

03.00 Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл

04.00 Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск.

08.15. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон. 15+15 км.

09.00 Ковзани. Чоловіки. 5000 метрів.

13.15. Біатлон. Чоловіки. Спринт. 10 км.

14.30. Сани. Чоловіки. Одинаки

15.30 Фрістайл. Жінки. Могул

Також пройде заключний тур кругових змагань в керлінгу (мікст), змагання з фігурного катання (командні), жіночий кваліфікаційний турнір зі сноуборду в слоупстайлі і два матчі жіночого турніру з хокею.

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Теги: #Олімпіада розклад змагань 11 лютого