Перші комплекти нагород будуть розіграні в чотирьох видах спорту.

У неділю в Пхенчхані будуть розіграні 7 комплектів нагород в рамах Ігор-2018, повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

Розклад фіналів:

03.00 Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл

04.00 Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск.

08.15. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон. 15+15 км.

09.00 Ковзани. Чоловіки. 5000 метрів.

13.15. Біатлон. Чоловіки. Спринт. 10 км.

14.30. Сани. Чоловіки. Одинаки

15.30 Фрістайл. Жінки. Могул

Також пройде заключний тур кругових змагань в керлінгу (мікст), змагання з фігурного катання (командні), жіночий кваліфікаційний турнір зі сноуборду в слоупстайлі і два матчі жіночого турніру з хокею.