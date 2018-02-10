У неділю в Пхенчхані будуть розіграні 7 комплектів нагород
20:24, 10 лютого 2018Олімпіада
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Перші комплекти нагород будуть розіграні в чотирьох видах спорту.
У неділю стануть відомі імена нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com
У неділю в Пхенчхані будуть розіграні 7 комплектів нагород в рамах Ігор-2018, повідомляє офіційний сайт Олімпіади.
Розклад фіналів:
03.00 Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл
04.00 Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск.
08.15. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон. 15+15 км.
09.00 Ковзани. Чоловіки. 5000 метрів.
13.15. Біатлон. Чоловіки. Спринт. 10 км.
14.30. Сани. Чоловіки. Одинаки
15.30 Фрістайл. Жінки. Могул
Також пройде заключний тур кругових змагань в керлінгу (мікст), змагання з фігурного катання (командні), жіночий кваліфікаційний турнір зі сноуборду в слоупстайлі і два матчі жіночого турніру з хокею.
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