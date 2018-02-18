Олімпійський чемпіон Абраменко: настільки круте відчуття, це просто неймовірно

Після завоювання золота на Іграх український фрістайліст Олександр Абраменко поділився першими відчуттями.

Український фрістайліст Олександр Абраменко поділився емоціями після перемоги на Олімпіаді в Пхьочхані.

"Я виклався на повну. Я показав усе, що вмів. Посів перше місце – не можу в це повірити, настільки круте відчуття, це просто неймовірно", - заявив Абраменко.

"У нашому виді спорту дуже важлива удача, щоб все збіглося в потрібний момент. Але й майстерність ніхто не відміняв. Просто цю майстерність потрібно показати в потрібний момент, в потрібний час. В твій підхід зробити найкращий стрибок, який тільки можеш. Я йшов на фінальний стрибок і думав – хоч би це був той момент, коли я зроблю свій кращий стрибок. Так і вийшло, я його зробив", - зізнався чемпіон Олімпійських ігор.

Читайте такожФрістайліст Абраменко приніс Україні золото на Олімпіаді в ПхенчханіТакож він зазначив, що йшов на ризик.

"Оскільки я пропустив минулий сезон через травми, у мене не було достатньо часу вивчити свій стрибок. Це був величезний ризик, і він виправдався. У мене вийшло зробити його кращим. Цей стрибок був реально кращим за цю зиму.

Величезне спасибі всім. Звичайно, я стежив за коментарями. Знаю, що в Миколаєві мене багато підбадьорювали. І після кваліфікації багато бажали мені сил на сьогоднішній день. Можу сказати: я виправдав ваші сподівання і виправдав надії. Всім велике спасибі, я дуже радий.

Мені потрібно зараз поспати. Коли я прокинуся, зрозумію все це. Зараз – це як казка, це як сон", – сказав Абраменко в ефірі «UA: Перший».

Як повідомляв УНІАН, Олександр Абраменко завоював золото у фристайлі у дисципліні "лижна акробатика". Це перша медаль України в Пхенчхані.