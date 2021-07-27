Костевич і Омельчук здобули бронзу для України / фото: НОК України
Українська збірна завоювала третю медаль на Олімпійських іграх у Токіо.
Як повідомляють у Національному олімпійському комітеті, скарбничка нашої збірної поповнилася бронзовою нагородою. Її вибороли у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) Олена Костевич та Олег Омельчук, перемагаючи у малому фіналі сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца (16 очок проти 12).
Українці здобули для України третю медаль / Фото: НОК України
Наших олімпійців вже привітав президент НОК Сергій Бубка. Тренерському штабу та Федерації стрільби України на чолі з Олегом Волковим Бубка побажав й надалі радувати своїми результатами Україну.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
- На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
- За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
- Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.