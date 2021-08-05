Шон Дінгіліус-Воллес зруйнував усі стереотипи щодо зайвої ваги та вразив глядачів своєю сміливістю.

Плавець Шон Дінгіліус-Воллес, який представляє Палау, виступив на Олімпійських іграх у Токіо та став зіркою мережі. Чоловік з'явився на змаганнях у нестандартній для спортсменів фізичній формі. Тепер "пузік" плавця обговорює майже весь світ.

Про животик олімпійця повідомило Французьке інформаційне агентство AFP, яке навіть опублікувало його світлину у рубриці "Фото дня".

Шон Дінгіліус-Воллес посів на змаганнях лише 67 місце, але це не вплинуло на його стрімко зростаючу популярність. Користувачі мережі активно обговорюють "пузік" плавця на Олімпіаді та хвалять спортсмена за руйнування стереотипів.

Коментатори також помітили, що фото плавця з животиком - потенційний шаблон для нових мемів. Уся річ у тому, що поряд з чоловіком на світлині можна побачити іншого спортсмена, який не має "пузіка" та виглядає набагато стрункіше.

"Фігура вдома та на вулиці - очікування та реальність" - жартують коментатори про кумедне фото плавців.

Читайте такожУсик - Джошуа: всі квитки на мегабій продали за добуШон Дінгіліус-Воллес важить 93 кілограми при рості 184 сантиметрів. Плавець дійсно має помітний животик і боки, але саме це зробило його одним із найвідоміших спортсменів, які приїхали на Олімпіаду у Токіо.

Першими на "пузік" плавця звернули увагу іспанські коментатори. Вони стримано сміялися під час трансляції запливу на 50 метрів вільним стилем, коли у кадрі показали Шона Дінгіліуса-Воллеса.

У мережі не всі користувачі підтримали плавця. Деякі почали висміювати Шона Дінгіліуса-Воллеса за його фігуру, але більшість коментаторів усе одно захищає спортсмена та його вже легендарний "пузік".

Не кожен може потрапити на Олімпіаду з такими формами та не кожен може подолати дистанцію 50 метрів за 27,46 секунди. Саме тому плавця називають руйнівником стереотипів та хвалять за сміливість.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українських призерок Олімпіади назвали росіянками: у Токіо вже вибачилися.

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Автор: Поліна Кузенко