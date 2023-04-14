Спортсменка розповіла, що крім питання про фізичну форму спортсменів, у рішення оголосити Олімпіаді бойкот можуть бути і юридичні наслідки.

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України, фігуристка Оксана Баюл розповіла про наслідки, до яких може призвести заборона українським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року.

"Зараз не час сидіти, забившись в кут, і упускати можливість розмахувати українським прапором! Особливо коли йдеться про події такого масштабу, як Олімпійські ігри", - заявила вона в інтерв'ю УНІАН.

Баюл заявила, що вона категорично проти бойкоту.

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"Якщо наші спортсмени не поїдуть на Олімпійські ігри, ми самі ж позбавляємо себе можливості в черговий раз випробувати цю гордість – коли на майданчику світового рівня майорить національний прапор і звучить Державний гімн. Коли глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосив, що російські та білоруські спортсмени, ймовірно, зможуть виступати під нейтральним прапором, ми всі зазнали розчарування. Але, те, як відреагувала на це наша влада, мені здається - перебір", - сказала чемпіонка.

Вона зазначила, що, як правило, в житті спортсмена участь в Олімпійських іграх буває тільки раз.

"Я спілкувалася на цю тему з дуже багатьма атлетами, які зараз знаходяться за лаштунками, і всі як один кажуть: "Ні, ні, ні, треба їхати при будь-якому розкладі, присутність українських спортсменів (а ми треновані завжди були як солдати) необхідно! Нам треба захищати нашу честь і нашу країну". Я вже мовчу про те, що якщо українським спортсменам заборонять брати участь у міжнародних змаганнях, як вони взагалі тоді будуть заробляти собі на шматок хліба?", - розповіла Баюл.

Спортсменка розповіла, що крім питання про фізичну форму спортсменів, у рішення оголосити Олімпіаді бойкот можуть бути і юридичні наслідки.

"Якщо не поїхати зараз, то і наша участь в Олімпійських іграх 2026 року в Італії теж може опинитися на межі зриву. Як ми будемо потім повертатися в олімпійський спорт? І чи не граємо ми цим рішенням на руку тій же Росії? Адже, як би там не було, їх спортсмени брати участь в змаганнях будуть, і, незважаючи на нейтральний прапор – хоч він сам по собі і є для них приниженням – вони все одно будуть намагатися використовувати цей майданчик для пропаганди про свою уявну велич. А у нас навіть не буде можливості підняти свій прапор – проти їх "нейтрального", в черговий раз нагадавши світу про те, що ми є, ми сильні, і ми не здаємося... Якщо зараз, припустимо, українські спортсмени відмовляються брати участь, то, це означає, будуть бойкотуватися всі відбіркові змагання. А якщо ти не відібрався до Олімпійських Ігор, не проходиш якісь чемпіонати, то ти автоматично не набираєш достатню кількість очок, і на Олімпіаду не потрапляєш", - пояснила вона.

Баюл заявила, що коли тільки з'явилася інформація про те, що ми, ймовірно, будемо бойкотувати Олімпіаду, багато федерацій, спортсменів виступили проти цього.

"В принципі, папери вже підписані, але я все-таки сподіваюся, що все ще може перегратися, і спортсмени, які цього захочуть, зможуть виступати на Олімпіаді, а якщо хтось відмовиться – то це справа кожного спортсмена і кожної Федерації", - додала чемпіонка.

Бойкот Олімпіади Україною - деталі

Кабінет Міністрів України прийняв указ, який забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де представлені громадяни РФ або РБ. У разі порушення цього правила буде застосована дискваліфікація після рішення спеціальної комісії.

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення Кабінету Міністрів України щодо заборони українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають спортсмени з Росії та Білорусі.