Виробник шин Pirelli висловив бажання залишитися у Формулі-1 після 2019 року

Виробник шин Pirelli має намір продовжити співпрацю з Формулою-1 після 2019-го року, повідомляє Motorsport.

Італійська компанія часто виявляється під вогнем критики, проте керівник програми Маріо Ізола заявив, що Pirelli хотіла б залишатися в чемпіонаті і далі.

«Ми задоволені нинішнім становищем, – сказав Ізола. – Це дійсно так, наш бос, пан Тронкетті, регулярно говорить про це. Також нам дуже цікаво зрозуміти, які плани нових власників Ф1, так як зараз йде багато розмов про майбутнє.

Читайте такожОфіційний постачальник шин для "Формули-1" представив два нових склади шинМи активно взаємодіємо з ними, у них є нові ідеї. Вони в непростій ситуації, що часом призводить до критики – я розумію це, адже міняти щось непросто. Але ми задоволені і хочемо продовжувати. Зрозуміло, все залежить від безлічі факторів, але нам подобається [шлях розвитку Ф1]».

Якщо FIA буде використовувати свою звичайну процедуру, новий тендер на поставку шин після 2019 року буде оголошений в цьому сезоні. Поки жодна інша компанія не висловила офіційно свого бажання прийти в Формулу-1. На думку Ізол, якщо регламент залишиться колишнім, конкурувати з Pirelli буде непросто.

«Якщо все так і продовжуватиметься, то для нас я не очікую серйозних проблем, – пояснив він. – Якомусь іншому виробнику, який захоче прийти, буде потрібно час, щоб розробити свій продукт».