Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини Формули-1

У Будапешті завершилася кваліфікація Гран-прі Угорщини чемпіонату світу з автоспорту в гонках класу Формули-1, де перемогу здобув німець Себастьян Феттель, повідомляє офіційний сайт змагань.

Пілот подолав своє найшвидше коло за 1 хвилину 16,276 секунди.

Його партнер по італійській Ferrari фін Кімі Райкконен займе 2-е місце на стартовій решітці - 1,16:444. А ось пілоти Mercedes сьогодні залишилися лише на 3-4 позиціях - другому полі стартової решітки. Фін Валттері Боттас показав результат 1:16.530, а британець Льюїс Хемілтон - 1:16.707

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Угорщини відбудеться в неділю, 30 липня.