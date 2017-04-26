Букмекери вважають фаворитом Гран-прі Росії Формули-1 Льюїса Хемілтона

В найближчі вихідні у Сочі відбудеться четвертий етап перегонів Формули-1 Гран-прі Росії, на який вже приймають ставки букмекери, повідомляє Motorsport.

Аналітики всесвітньо відомої контори William Hill вважають наймовірнішим переможцем гонки британця Льюїса Хемілтона з німецької Mercedes, шанси на перемогу якого оцінюються в 1,91 до 1.

У Себастьяна Феттеля (Німеччина, італійська Ferrari) — коефіцієнт на перемогу 2,75 до 1, у Валттері Боттас (Фінляндія, Mercedes) — коефіцієнт 6,50 до 1.

Найменш ймовірна, на думку букмекерів, перемога Маркуса Ерікссона (Швеція, Sauber) — коефіцієнт 2001 до 1.

Як повідомляв УНІАН, перегони Гран-прі Сочі відбудуться 30 квітня. Старт о 15.00.