Букмекери вважають фаворитом Гран-прі Росії Формули-1 Льюїса Хемілтона
18:40, 26 квітня 2017Мотор
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Ставки на нього приймаються з коефіцієнтом 1,91 до 1.
Хемілтон вважається фаворитом гонки у Сочі / Reuters
В найближчі вихідні у Сочі відбудеться четвертий етап перегонів Формули-1 Гран-прі Росії, на який вже приймають ставки букмекери, повідомляє Motorsport.
Аналітики всесвітньо відомої контори William Hill вважають наймовірнішим переможцем гонки британця Льюїса Хемілтона з німецької Mercedes, шанси на перемогу якого оцінюються в 1,91 до 1.
У Себастьяна Феттеля (Німеччина, італійська Ferrari) — коефіцієнт на перемогу 2,75 до 1, у Валттері Боттас (Фінляндія, Mercedes) — коефіцієнт 6,50 до 1.
Найменш ймовірна, на думку букмекерів, перемога Маркуса Ерікссона (Швеція, Sauber) — коефіцієнт 2001 до 1.
Як повідомляв УНІАН, перегони Гран-прі Сочі відбудуться 30 квітня. Старт о 15.00.
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