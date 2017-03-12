В Одесі помер дворазовий чемпіон України з ралі Юрій Кочмар

Як повідомили УНІАН в управлінні сім'ї, молоді та спорту Одеської ОДА, спортсмен помер 10 березня.

«На превеликий жаль, він так і не зумів оговтатися від важких травм, отриманих у результаті жахливої аварії, наприкінці літа 2015 року на ралі «Курземе» в Латвії», - йдеться в повідомленні.

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Тоді, 30 серпня, Кочмар їхав зі штурманом Сергієм Ковалем. На швидкості 160 км/год.їх автомобіль врізався в дерево. Після аварії обидва пілоти у тяжкому стані були госпіталізовані. Пізніше штурман одужав, а лікування Кочмара продовжилося.

«Кочмара відправили в іспанську клініку, що спеціалізується на людях, які перебувають у комі. Нещодавно до Юрія повернулася свідомість, частково пам'ять, він почав трохи розмовляти і навіть намагався ходити, але його життя обірвалося...», - додали в ОДА.

За свою спортивну кар'єру Кочмар встиг стати призером національних і міжнародних гонок різного рівня, як в Україні, так і на аренах далекого зарубіжжя.