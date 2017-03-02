Williams не приймає участі в сьогоднішніх тестах Формули-1 в Барселоні через аварію канадського пілота

Команда Формули-1 Williams повідомила про дострокове закінчення тестової програми, повідомляє f1news.

Причиною цього рішення стала аварія дебютанта Ф-1 канадського пілота Ленса Стролла, який розбив машину напередодні

«Вночі, під час ретельної перевірки, були виявлені деякі пошкодження шасі FW40, тому з міркувань безпеки сьогодні команда не буде працювати з машиною на трасі. Друге шасі буде підготовлено у другій половині дня, як і планувалося спочатку, з ним команда продовжить тести, що стартують 7 березня, у вівторок на наступному тижні», - сказано в заяві Williams.

Читайте такожГонщиком "Вільямс" в наступному сезоні стане син мільярдера - ЗМІВ перший раз Стролл вилетів з траси у вівторок, пошкодивши переднє антикрило, що змусило Williams перервати тести вже після 12 кіл і чекати прибуття необхідних запчастин з бази команди. У середу випробування йшли більш продуктивно, незважаючи на ще один виліт канадця, який обійшовся без серйозних наслідків. Однак на 98-му колі Стролл втратив контроль над машиною між 5 і 6 поворотами і врізався в бар'єр з шин, зламавши не тільки антикрило, але і ліву передню підвіску.

«Машина отримала деякі пошкодження з лівого боку, ми вивчаємо ситуацію, – визнав головний інженер Williams Роб Смедли напередодні. – Поки я не можу сказати, наскільки вони великі, буде потрібно якийсь час, щоб все оцінити. Тести в четвер під питанням, але ми зробимо все можливе, щоб взяти в них участь. Це важливий день випробувань».

Три вильоту Стролла можуть дорого коштувати команді з точки зору підготовки до чемпіонату, але Смедли відмовився покласти на 18-річного пілота провину за подію. За його словами, головна причина полягає в особливостях нових шин, з якими деколи непросто впоратися навіть набагато більш досвідченим гонщикам.

Як повідомляв УНІАН, Стролл підписав свій перший контракт з командою "Формули-1" у листопаді 2016-го року.