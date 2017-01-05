Фаворит Дакару-2017 Аль-Аттія припинив боротьбу після трьох етапів

Нассер Аль-Аттія на третьому етапі Дакар-2017 зіштовхнувся з величезними проблемами, де через помилку він відірвав колесо, після чого ледь доїхав до фінішу, втративши більше двох годин часу, повідомляє Motorsport.

Проте, навіть цих зусиль було недостатньо для того, щоб вийти на старт четвертої спецділянки. Механіки Toyota оцінили, що пошкодження машини занадто великі для її відновлення у бівуаку.

Читайте такожСебастьян Льоб вийшов у лідери раллі "Дакар""Це була моя помилка. Але помилка є помилка - нам не пощастило, проте це природа перегонів, це те, чим є "Дакар". Ми дуже добре проводили гонку, лідирували, але потім все втратили. Нас чекає довгий рік очікування", - сказав на фініші третього етапу Нассер Аль-Аттія.

У гонці продовжать боротьбу Жіньєль де Вільєр та Хоан Нані Рома, які вчора також втратили трохи часу. Але зранку з технікою все було гаразд, тому вони вийдуть на старт четвертого етапу.

Як повідомляв УНІАН, раллі "Дакар-2017" проходить з 2 по 15 січня.