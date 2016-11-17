Нові власники Формули-1 хочуть більше гонок в сезоні та нічний етап в Лас-Вегасі

Нові власники Формули-1 з компанії Liberty Media хочуть розширити календар чемпіонату, повідомляє motorsport.com.

Причому, одним з нових етапів сезону вони хотіли б провести в Лас-Вегасі в темний час доби. У компанії раніше вже висловлювали таку ідею, але тепер про неї заговорив генеральний менеджер Liberty Media Грег Маффеї.

За словами функціонера, збільшення кількості гонок дозволить заробити більше грошей Міжнародної федерації автоспорту, командам і безпосередньо власникам Liberty Media.

Видання зазначає, що на даний момент сезон Формули-1 складається з 21 етапу, що, на думку деяких експертів є межею для Ф-1.

Тим не менш, керівники гоночної серії активно працюють, аби зберегти цю кількість гонок на наступний сезон, адже майбутнє етапів у Німеччині та Бразилії на даний момент знаходяться під питанням.

Нагадаємо, до кінця сезону 2016 року залишилося провести одну гонку - 27 листопада в ОАЕ. Лідером чемпіонату залишається німець Ніко Росберг.