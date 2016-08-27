Формула-1: Росберг виграв кваліфікацію Гран-прі Бельгії

У Спа завершилася кваліфікація етапу Формули-1 Гран-прі Бельгії, де найшвидший результат продемонстрував німецький пілот Ніко Росберг з команди Мерседес, повідомляє Motorsport.com.

Німець проїхав коло за 1 хвилину 46.744 секунди.

28-й в кар'єрі і шостий в сезоні поул дістався Росбергу без серйозного суперництва – його партнер по команді Льюїс Хемілтон заздалегідь знав, що через численні заміни компонентів мотора все одно стартує в гонці останнім, бо в суботу волів зберегти шини.

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В результаті німецький гонщик випередив на 0,149 секунди Макса Ферстаппена – голландський тінейджер вперше пробився на перший стартовий ряд й став наймолодшим пілотом в історії Ф1.

Всього кілька тисячних Ферстаппену поступився Кімі Райкконен. Фінн, який чотири рази перемагав в Спа, помилився на першій швидкій спробі, проїхавши по гравію, але знову довів, що володіє приголомшливою психологічною стійкістю, бездоганно провівши другу.

Гонка Гран-прі Бельгії відбудеться в неділю, 28 серпня.