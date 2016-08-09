Формула-1: "Форс-Індія" бажає зберегти своїх пілотів на наступний рік

Виконуючий обов'язки керівника команди Формули-1 "Форс-Індія" Боб Фернлі сподівається, що пілоти команди Серхіо Перес і Ніко Хюлькенберг залишаться в "стайні" на сезон-2017. Про це повідомляє Motorsport.

Особливо непроста ситуація з Пересом. Він, як і Хюлькенберг, вже підписав першу частину контракту на наступний сезон, і тепер під питанням залишаються комерційні угоди "Форс Індії" з мексиканським пілотом.

"Це досить простий процес, проте він стає все складнішим, – пояснив Фернлі. – Обидва наших гонщика мають контракти на наступний сезон. Далі багато залежить від комерційної сторони справи, тому що ми пов'язані великими комерційними угодами зі спонсорами Серхіо.

Читайте такожЗа два провальних року у Формулі-1 "Макларен" втратив 37% своєї вартостіЦе різні рішення і різні дискусії. Втім, загальна суть залишається незмінною: ми хочемо зберегти колишній склад команди. Таким чином, я щиро сподіваюся, що ми зможемо утримати всіх його спонсорів – нехай навіть це і не є пріоритетом. Пріоритетом для нас залишається збереження складу".

При цьому, бос "Форс Індії" підкреслив, що на рішення Переса і його спонсорів може вплинути успішний виступ команди в нинішньому сезоні.

"Якщо нам вдасться випередити "Вільямс" і зайняти четверте місце, попереду виявляться лише три заводські команди. Таким чином, від нас можна буде піти або в гіршу команду, або в іншу серію. Від нас потрібно зробити все можливе, щоб обмежити їх вибір", - заявив Фернлі.

Відзначимо, що на даний момент Серхіо Перес і Ніко Хюлькенберг займають відповідно восьме і десяте місце в особистому заліку пілотів Формули-1. При цьому, "Форс Індія" знаходиться на п'ятому місці в Кубку конструкторів, поступаючись 15 очками "Вільямс", який йде четвертим.