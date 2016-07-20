Формула-1: Новим власником "Заубера" стала компанія Longbow Finance

Новим власником команди з Хінвіла (Швейцарія) стала швейцарська інвестиційна компанія Longbow Finance, повідомляє Аutosport.com.

У 2016 році Заубер зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами і впродовж кількох місяців з затримкою виплачувала зарплату персоналу, при цьому доопрацювання машини була фактично "заморожене". Після десяти перших гонок швейцарська стайня виявилася єдиною, хто не зміг заробити жодного очка.

Протягом кількох останніх тижнів керівництво команди вело переговори про продаж, і у вівторок, нарешті, угода з Longbow Finance було підписано.

Моніша Кальтенборн збереже посаду генерального директора та керівника команди, в той час як засновник проекту Петер Заубер повністю відійде від справ. Новим головою стане глава Longbow Finance Паскаль Піччі.

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«Моніша Кальтенборн і я вчора підписали угоду, яка гарантує майбутнє команди Sauber Group, – прокоментував цю подію Петер Заубер. – Я дуже радий, що мої ризиковані інвестиції в команду після повернення шість років тому з метою зберегти базу в Хінвілі і місце у Формулі 1 принесли результат».

Назва Sauber Group і команди не зміниться.

На даний момент, після 10 з 21 етапу чемпіонату Формули-1 сезону-2016 Заубер займає останнє місце в Кубку конструкторів серед 11 команд і є єдиною, чиї пілоти Маркус Еріксон і Феліпе Наср не набирали очок - 0.