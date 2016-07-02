Формула-1: Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії

У Шпільбергу завершилася кваліфікація 9-го етапу чемпіонату світу з автоспорту у класі Формула-1 - Гран-прі Австрії, де перемогу здобув британець Люьюис Хемілтон.

У своїй найкращій спробі Хемілтон подолав коло за 1 хвилину 07.922 секунди. Його партнер по німецькій команді "Мерседес" німець Ніко Росберг відстав на 0,543 секунди, а ще один німець Ніко Хюлкенберг з "Форс Індія", що несподівано пробився до трійки кращих за підсумками кваліфікації - на 1.363 секунди.

Себастьян Феттель посів 4-е місце в кваліфікації, а Дженсон Баттон, а замкнув п'ятірку найсильніших.

Разом з тим, Росберг і Феттель втратять позиції на старті. Зокрема, Росберг стартує не з 2-го, а з 7-го місця в гонці.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Австрії відбудеться 3 липня.