Голландський гонщик Ферстаппен став наймолодшим переможцем Гран-прі Формули-1

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен став наймолодшим переможцем Гран-прі в історії Формули-1.

Голландець виграв Гран-прі Іспанії у віці 18 років і 227 днів. Ця гонка була для Ферстаппена першою у новій команді після переходу з "Торо Россо".

Колишнім володарем рекорду був Себастьян Феттель, який в 2008 році, будучи пілотом "Торо Россо", виграв гонку у віці 21 року та 74 днів. Після цього німець став гонщиком команди "Ред Булл", у складі якої чотири рази вигравав чемпіонат Формули-1.

Тепер Ферстаппен є наймолодшим гонщиком, який лідирував у гонці, який завоював очки, який потрапив на подіум та переміг у Гран-прі.

Як повідомляв УНІАН, Макс Ферстаппен став пілотом "Ред Булл" два тижні тому після того, як керівництво австрійської "стайні" взяло його зі своєї дочірньої команди "Торо Россо" в обмін на росіянина Даніїла Квята.