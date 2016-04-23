Російський гонщик команди Формули-1 побив суперника

Резервний пілот команди Формули-1 "Форс Індія" Нікіта Мазепін після заїзду у Формулі-3 влаштував бійку з суперником, повідомляє Autosport.

17-річний росіянин, який у Формулі-3 виступає за команду "Хайтек ДжиПі", був незадоволений, що його британський ровесник Каллум Іллот зіпсував йому заїзд на нових шинах. В результаті гонщик розпочав бійку.

Після інциденту росіянина дискваліфікували на одну гонку. Бос команди, за яку виступає Іллот, був незадоволений таким рішенням, вважаючи, що воно занадто м'яке. За словами Фріца ван Амерсфора, він розчарований поведінкою стюардів і Міжнародної федерації автоспорту.

"Це абсурдне рішення! Каллума двічі вдарили по обличчю, двічі! Перша реакція могла бути емоційною, але коли їх розняли, Мазепін знову напав. У Каллума синець під оком, опухла щелепа і емоційна травма", - сказав ван Амерсфор.

Додамо, що Нікіта Мазепін займається автоперегонами з семи років. Його батько, Дмитро Мазепін, є основним власником і головою ради директорів хімічної компанії "Уралхім". Кілька разів його визнавали одним з найбільш заможних людей в РФ.

На початку 2016 року Мазепін-молодший підписав контракт з командою Формули-1 "Форс Індія" і тепер є пілотом розвитку в індійській "стайні".