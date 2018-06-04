На етапі чемпіонату Європи з ралі українці увійшли в топ-3 кваліфікації.

В Греції відбулося Ралі Акрополіс-2018.

1-3 червня в Греції відбувся 3-й етап Чемпіонату Європи з ралі – Ралі Акрополіс, в якому брав участь і найтитулованіший український екіпаж пілота Юрія Протасова та штурмана Павла Черепіна.

Незважаючи на 2,5 роки паузи в кар'єрі, відсутність повноцінної тренувальної та змагальної програми і нову для себе техніку, українці продемонстрували готовність до повернення на свій звичний топ-рівень і показали вражаючу швидкість, зайнявши 3-е місце в кваліфікації, повідомили УНІАН у прес-службі команди.

Вже у вільних заїздах перед кваліфікацією Протасов з Черепіним зробили міні-сенсацію, встановивши в двох проїздах, відповідно, друге і третє час, випередивши всю підсумкову трійку призерів Ралі Акрополіс 2018. У кваліфікації українці підтвердили свій високий рівень і показали третій результат з відставанням від першого менш ніж 0,5 секунди з кілометра і пропустивши вперед тільки чинного лідера чемпіонату і заводського пілота Skoda Motorsport. Юрій і Павло, до речі, вперше в кар'єрі виступали на Skoda Fabia R5, а не на звичному Ford Fiesta, на якому екіпаж ставав віце-чемпіоном світу 2015 року в класі WRC2.

Високий результат у кваліфікації дозволяв самостійно вибирати стартову позицію, що на кам'янистій, курною та спекотної трасою Ралі Акрополіс є дуже важливим фактором. Стартувати краще всього було у другому десятку, саме таку пораду дав Юрію Протасову триразовий чемпіон Європи поляк Каетан Каєтанович, який у цьому році в чемпіонаті не бере участь, але консультує українських пілотів.

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Стратегічний план екіпажу на гонку припускав обережний початок – важливо було намацати свій темп, не допускаючи серйозних помилок і не ризикуючи понад міру. Перший день ралі, п'ятницю, екіпаж провів в обережному темпі і закінчив на 6-й позиції, всього в декількох секундах від призової трійки, що дозволяло поступово нарощувати темп і тиск на суперників. Вже з першого спецділянки суботи українці прискорилися і відіграли ще 2 позиції, перемістившись на четвертий рядок протоколу. На жаль, другий спецділянку сплутав екіпажу всі плани – прокол колеса, його заміна і доїзд до фінішу в пилу від йде попереду екіпажу коштував Протасову з Черепіним втрати трьох хвилин, і, як з'ясувалося пізніше, завершився остаточним сходженням з-за пошкодженої системи охолодження двигуна.

Юрій Протасов, пілот: «Ми досить швидко їхали, йшли четвертими і, як показала кваліфікація, були готові поборотися за нагороди, але, на жаль, спочатку прокол колеса, а потім і технічні проблеми з автомобілем не дали нам цього зробити. Ризикувати перегріванням двигуна і його остаточним виходом з ладу ми не могли і були змушені оформити схід. Але це ралі. Є високі шанси ще вийти на старт серйозного етапу в цьому році і ми будемо ще більше працювати, щоб цей шанс не втратити. Велике спасибі компаніям Go+Cars, MIDA і Pirelli Motorsport, завдяки яким цей етап для нас став можливий, команді Proracing, механіки та інженери якої виконали приголомшливу роботу і підготували для нас відмінний автомобіль, компанії Heroes Group – справжніх професіоналів спортивного менеджменту і звичайно ж наших інформаційних партнерів. Хочу окремо подякувати всім, хто нас підтримував, і в Греції, куди приїхало чимало українських і активно вболівають за нас польських уболівальників, і вдома, у ТВ-екранів і моніторів. Все це дуже відчувалося і допомагало».

Павло Черепін, штурман: «Якщо чесно, результати кваліфікації навіть нас самих приємно здивували – топ-3 Європи, нехай і на одному спецділянці... ми очікували, що за 2,5 роки паузи відкотимося трохи подалі. 2 хороші новини: по-перше, наша повнопривідна швидкість нікуди від нас не поділася - ми добре бачимо за своєю їзді, де беруться всі швидкі часи суперників, по-друге, Ралі Акрополіс не було нашою останньою гонкою в цьому сезоні. Ми обов'язково ще вийдемо на старт у 2018-м. В наступний раз, віримо, все складеться краще!».