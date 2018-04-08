Гонщик Формули-1 Райкконен здійснив невдалий піт-стоп, зламавши ногу своєму механіку (відео)

Механік не встиг вчасно прибрати ногу від боліда і отримав переломи.

Пілот команди "Феррарі" Кімі Райкконен здійснив невдалий піт-стоп під час Гран-прі Бахрейну.

Фінський гонщик заїхав в бокси, щоб змінити колеса, проте механік на останньому колесі затримався, а Райкконен поїхав раніше часу, наїхавши на ногу члену команди.

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Після медобстеження у механіка виявили переломи гомілки і малогомілкової кістки.

Райкконен зійшов з гонки, в якій претендував на місце в трійці.

«Я поїхав, коли побачив зелене світло. Я не бачу, що відбувається позаду. На жаль, механік отримав травму. Моя робота - їхати, коли змінюється сигнал світлофора. Більше я нічого не знаю. Сподіваюся, він в порядку. Ми не закінчили гонку, і це погано. Але таке, на жаль, трапляється», - наводить слова Райкконена Sky Sports.

Як повідомляв УНІАН, Гран-прі Бахрейну виграв партнер фінна Себастьян Феттель.