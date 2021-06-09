Капітан півфіналіста Ліги чемпіонів зазнав мікротравми.

Екс-зірка "Аяксу", а нині ключовий захисник оборони "Ювентусу" Маттейс Де Лігт ризикує пропустити матч проти України. Нагадаємо, що вже 13 червня Нідерланди вийдуть грати проти команди Андрія Шевченка.

Де Лігт зазнав пошкодження паху, але вже повернувся до тренувань. 21-річний молодик два дні тренувався, але індивідуально й не брав участі у двосторонці.

Про це повідомляє AD.

Лікарі збірної будуть готувати Маттейса до 13 червня, однак його участь під питанням. Вірогідно, що якщо гравця і зможуть поставити на ноги, тренерський штаб захоче поберегти захисника для подальших матчів.

Нагадаємо, що в сезоні 2018/2019 Де Лігт був капітаном в амстердамському "Аяксі" і посприяв тому, щоб відомий клуб сенсаційно пробився до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Автор: Артем Будрін