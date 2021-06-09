Екс-зірка "Аяксу", а нині ключовий захисник оборони "Ювентусу" Маттейс Де Лігт ризикує пропустити матч проти України. Нагадаємо, що вже 13 червня Нідерланди вийдуть грати проти команди Андрія Шевченка.
Де Лігт зазнав пошкодження паху, але вже повернувся до тренувань. 21-річний молодик два дні тренувався, але індивідуально й не брав участі у двосторонці.
Про це повідомляє AD.
Лікарі збірної будуть готувати Маттейса до 13 червня, однак його участь під питанням. Вірогідно, що якщо гравця і зможуть поставити на ноги, тренерський штаб захоче поберегти захисника для подальших матчів.
Нагадаємо, що в сезоні 2018/2019 Де Лігт був капітаном в амстердамському "Аяксі" і посприяв тому, щоб відомий клуб сенсаційно пробився до півфіналу Ліги чемпіонів.
Читайте такожПлан на Нідерланди та зірковий гість: Шевченко - про підготовку України до Євро-2020
Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати
- За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також Північну Македонію.
- Українська збірна проведе один матч в Амстердамі й два - в Бухаресті. Матчі пройдуть з глядачами.
- Перед чемпіонатом збірна України провела три спаринги: 23 травня ледь не програла збірній Бахрейну, 3 червня перемогла Північну Ірландію, а 7 червня розгромила Кіпр.
- 1 червня тренерський штаб збірної оголосив заявку команди на Євро-2020.
- 6 червня була представлена форма збірної України, в якій команда виступить на Євро.
- На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. Також через травми в заявку не змогли потрапити Віталій Буяльський, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко і Володимир Шепелєв.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram