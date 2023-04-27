Тепер на вулицях Бразилії та Португалії можна почути ім'я футболіста в неординарному значенні.

Бразилія вшанувала пам'ять футболіста-легенди вітчизняного та світового футболу Пеле, оновивши словник "Міхаеліса" його ім'ям.

Тепер термін "Пеле" бразильці зможуть використовувати, як новий прикметник для опису "винятковою, незрівнянної та унікальної" людини, пише AP News.

Зокрема, у словнику слово "Пеле" пояснюють:

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"Той, хто є надзвичайним, або людина, яку за якостями, цінностями чи перевагами не можна порівняти з кимось іншим, як Пеле; псевдонім Едсона Арантіса ду Насіменту (1940-2022), якого вважають найкращим спортсменом усіх часів; винятковий, незрівнянний, унікальний. Приклади: він – Пеле баскетболу, вона – Пеле тенісу, вона – Пеле бразильського театру, він – Пеле медицини"

Відповідна ініціатива набрала понад 125 000 підписів людей, які захотіли таким чином назавжди увіковічити Пеле в бразильській історії.

Багато мешканців Бразилії вже відзначили рішення видавців на користь однієї з найвідоміших персоналій спорту. Зокрема, редакторів "Міхаеліса" підтримав футбольний клуб "Сантос", за який Пеле грав більшу частину свого життя.

"Вираз, який уже використовувався для позначення найкращого в чомусь, уже увіковічений на сторінках словника. Ми створили історію разом та переклали ім’я Короля Футболу на португальську мову. Пеле означає "НАЙКРАЩИЙ", - відреагували фан-клуби Пеле у соціальних мережах.

Легенда футболу Пеле - головні факти

Нагадаємо, що футболіста Пеле називають бразильським королем футболу. За час своєї кар'єри Пеле виграв рекордні три Чемпіонати світу зі збірною Бразилії й став найвидатнішим гравцем 20 століття.

29 грудня 2022 року стало відомо, що легендарний бразилець пішов з життя у віці 82 років. У 2021 році Пеле видалили пухлину товстої кишки. Після курсу лікування Пеле госпіталізували через велику кількість захворювань, які спричинив рак.

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