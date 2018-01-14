"Рейнджерс" розгромно поступилися "Айлендерс", "Вегас" програв "Едмонтону" в НХЛ
"Монреаль" зазнав поразки від "Бостона" у серії булітів.
Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Рейнджерс – Айлендерс 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Шайби: 0:1 – 6 Бовільє (Барзел, Еберле), 1:1 – 14 Гейс (Неш), 1:2 – 16 Прінс (Мейфілд), 1:3 – 20 Барзел (Мейфілд, Еберле), 1:4 – 24 Барзел (Еберле, Бовільє), 1:5 – 26 Бовільє (Хікі, Таварес), 2:5 – 49 Зибанежад (Макдона, Зукарелло-Асен), 2:6 – 56 Хікі (Барзел, Еберле), 2:7 – 58 Клаттербак (Барзел, Чимера)
Піттсбург – Детройт 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 – 3 Малкін (Мяяття, Хагелін), 1:1 – 13 Абделькадер (Зеттерберг, Татар), 2:1 – 16 Кессел (Малкін, Кросбі), 3:1 – 22 Малкін (Кессел), 4:1 – 43 Кросбі (Малкін, Кессел)
Міннесота – Вінніпег– 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Шайби: 1:0 – 8 Гранлунд (Сперджен, Сутер), 2:0 – 25 Цукер (Гранлунд, Койву), 2:1 – 40 Перро (Бафлін, Уілер), 3:1 – 46 Дамба (Койл, Фоліньо), 4:1 – 53 Дамба (Фоліньо, Койл)
Монреаль – Бостон – 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0)
Шайби: 1:0 – 3 Пачиоретті (Дано, Меті), 1:1 – 17 Маршанд (Хейнен, Бержерон), 1:2 – 22 Дебраск (Хара, Макевой), 2:2 – 25 Делорьє, 3:2 – 28 Гальченюк (Петрі, Друен), 3:3 – 37 Крейчі (Дебраск, Макевой)
Нью-Джерсі – Філадельфія– 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Шайби: 1:0 – 5 Братт (Хол, Хишир), 1:1 – 14 Кутюр'є (Уіл, Макдоналд), 2:1 – 21 Палмієрі (Хол, Бутчер), 2:2 – 31 Сіммондс (Ворачек, Жиру), 2:3 – 38 Кутюр'є (Проворов, Жиру), 2:4 – 44 Конекни (Кутюр'є, Проворов), 2:5 – 52 Раффль (Філппула, Ворачек), 3:5 – 59 Стеффорд (Мур, Сиверсон)
Даллас – Колорадо– 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Шайби: 0:1 – 14 Керфут (Жирар, Грір), 1:1 – 35 Бенн (Радулов, Клінгберг), 1:2 – 46 Маккіннон (Задоров, Керфут), 1:3 – 58 Комо (Задоров), 1:4 – 59 Барберіо (Берньє, Немет)
Вегас – Едмонтон – 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Шайби: 0:1 – 28 Маруні (Макдевід, Нерс), 1:1 – 29 Сміт, 2:1 – 39 Карлссон (Маршессо), 2:2 – 43 Каджула (Макдевід, Маруна), 2:3 – 60 Нерс (Драйзайтль, Каджула)
Лос-Анджелес – Анахайм– 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Шайби: 0:1 – 6 Каші (Гецлаф, Ракелль), 0:2 – 18 Кеслер (Каші, Монтур), 0:3 – 42 Каші (Річі), 1:3 – 48 Шор (Льюїс, Фолін), 2:3 – 53 Копітар (Іафалло, Форборт), 2:4 – 58 Перрі (Ліндхольм)
Сан-Хосе – Арізона – 6:5 ОТ (3:3, 1:0, 1:2, 1:0)
Шайби: 1:0 – 5 Торнтон (Павелскі), 1:1 – 9 Степан (Панік, Перліні), 2:1 – 10 Павелскі (Торнтон, Бернс), 2:2 – 12 Голігоскі (Степан), 3:2 – 13 Кутюр (Бернс, Донський), 3:3 – 14 Фішер (Коннотон), 4:3 – 37 Донський (Делл, Бедкер), 4:4 – 43 Екман-Ларссон (Келлер, Дворак), 4:5 – 46 Арчибальд (Дворак, Чикран), 5:5 – 59 Донський (Тірні, Бернс), 6:5 – 62 Влешик (Торнтон, Павелскі)