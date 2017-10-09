"Нью-Йорк Рейнджерс" здобули першу перемогу в сезоні в єдиному матчі дня в НХЛ

Блискуча гра голкіпера Хенріка Лундквіста дозволила "Рейнджерс" взяти гору над "Монреалем" і здобути першу перемогу в сезоні, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

35-річний воротар вийшов на 16-е місце в історії НХЛ за кількістю шатаутів і на 20-е за кількістю зіграних матчів.

"Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 2:0 на своєму майданчику переграв "Канадієнс" і здобув першу перемогу в сезоні, а "Монреаль" програв другий матч з трьох. Головним героєм у складі "Рейнджерс" став Хенрік Лундквіст, який спочатку грати був не повинен. У попередніх чотирьох періодах він пропустив вісім шайб, але наполіг, що в неділю вийде на лід. І не підвів, відбивши всі 34 кидка.

"Найголовніше... Не треба морочитися, - сказав Лундквіст. - Я знав, що мені треба рухатися далі і знати, як я можу грати. Треба в це вірити. Сьогодні ми грали у свій хокей. Ми контролювали хід зустрічі, використовували швидкість. А для мене було досить зробити кілька додаткових сейвів. Це була не та ситуація, коли треба робити вісім, дев'ять великих порятунків".

35-річний шведський воротар обійшов Турка Броду і вийшов на 16-е місце в історії НХЛ за кількістю шатаутів (62). Також він обійшов Кріса Осгуда і піднявся на 20-е місце за кількістю проведених матчів (745).

У той же час, воротар "Монреаля" Кері Прайс зробив 23 сейва. Він також провів другий матч за два дні. В суботу "Канадієнс" програли "Вашингтону" (1:6), а Прайс був замінений після чотирьох пропущених шайб за перший період.

Перемогу "Нью-Йорку" принесли голи Брейді Шия у першому періоді (коли шайба влетіла у ворота від гребеня Ши Уебера) і Мікі Зібанежада в третьому (коли гольову передачу зробив Павло Бучневич).

Крім того, по ходу першого періоду дві шайби "Монреаля" не були зараховані.

"Рішення нас засмутили, але вони були правильними, - сказав нападник "Канадієнс" Макс Пачиоретті. - У нас були шанси. Нам треба зберігати позитивний настрій. Ми повинні продовжувати працювати над своєю грою".

У вівторок "Рейнджерс" прийматимуть вдома "Сент-Луїс", а "Монреаль" теж вдома зіграє з "Чикаго".

Рейнджерс – Монреаль 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 17 Шей ( Міллер, Грабнер), 2:0 – 49 Зібанежад (Крайдер, Бучневич).

Воротарі: Лундквіст 34/34 – Прайс 23/25.