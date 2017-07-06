Хокеїстки збірної США знялися оголеними
12:47, 06 липня 2017Хокей
547
Чемпіонки світу дозволили собі розслабитися для журналу ESPN Body.
Кращий форвард збірної США на минулому ЧС-2017 Хіларі Найт цього разу пропустила зйомку / ESPN
Хокеїстки збірної США знялися оголеними для журналу ESPN Body. Груповий знімок опублікувала 28-річна хокеїстка Джослін Ламуре-Девідсон на своїй сторінці в Instagtram.
Крім Ламуре-Девідсон, у фотосесії взяли участь 30-річна Кейсі Белламі, 25-річна Алекс Рігсбі, 26-річна Брайанна Декер, 29-річна Меган Дагган, а також 28-річні Джослін Ламуре-Девідсон і Моніка Ламуре-Морандо.
У квітні цього року жіноча збірна США з хокею в 8-й раз у своїй історії стала чемпіоном світу, обігравши Канаду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter