Хокеїстки збірної США знялися оголеними для журналу ESPN Body. Груповий знімок опублікувала 28-річна хокеїстка Джослін Ламуре-Девідсон на своїй сторінці в Instagtram.

Крім Ламуре-Девідсон, у фотосесії взяли участь 30-річна Кейсі Белламі, 25-річна Алекс Рігсбі, 26-річна Брайанна Декер, 29-річна Меган Дагган, а також 28-річні Джослін Ламуре-Девідсон і Моніка Ламуре-Морандо.

Never would I have imagined that I would someday have the opportunity to bare it all in the @espn Body Issue, and I am extremely proud to do so next to these women. #StrongIsBeautiful Допис, поширений Alex Rigsby (@arigs33) 5 Лип, 2017 о 8:04 PDT

У квітні цього року жіноча збірна США з хокею в 8-й раз у своїй історії стала чемпіоном світу, обігравши Канаду.