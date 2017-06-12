У шостому матчі фінальної серії НХЛ "Піттсбург" обіграв "Нешвілл" і виграв Кубок Стенлі

"Піттсбург" в складному матчі на виїзді обіграв "Нешвілл" з рахунком 2:0 і другий рік поспіль виграв Кубок Стенлі.

Незважаючи на важливість поєдинку обидві команди вирішили не сидіти в обороні, а шукати варіанти біля чужих воріт. Однак воротарі - Рінне і Мюррей - діяли чудово, зробивши ряд сейвів. Незважаючи на велику кількість моментів у обох команд, перші два періоди завершилися без закинутих шайб.

На старті третього періоду "Нешвілл" посилив тиск, але впоратися з Мюрреєм не виходило. А одного разу, коли кіпер не зміг виручити, шайба влучила у поперечину після кидка Форсберга.

"Нешвілл" свої шанси не використав, а ось "Піттсбург" забив за півтори хвилини до кінця. Шультц кинув з дальньої дистанції, Рінне не зорієнтувався, і Хорнквіст з-за воріт заштовхав шайбу за лінію. 1:0 - за 90 секунд до кінця.

У час, що залишився, штурм воріт з боку господарів дивідендів "Нешвіллу" не приніс. Більше того, команда пропустила ще одну шайбу у порожні ворота.

"Піттсбург" здобув перемогу в серії - 4:2. Команда повторила досягнення "Детройта" кінця 90-х і виграла два Кубка Стенлі поспіль.

"Нешвілл" — "Піттсбург" - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 58:25 Хорнквіст — (Шультц, Кунітц) — 0:1, 59:46 Хагелін — (Дюмолін — у порожні ворота) — 0:2

Воротарі: Рінне — Мюррей

Рахунок у серії - 2:4