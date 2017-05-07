"Вашингтон Кепіталз" вирвав перемогу у "Піттсбурга" і зберіг шанси на успіх у Кубку Стенлі

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі в рамках Кубка Стенлі.

«Оттава Сенаторз» вдома здобула перемогу в овертаймі над «Нью-Йорк Рейнджерс» з рахунком 5:4 у п'ятій грі півфінальної серії Східної конференції. Рахунок у серії — 3-2 на користь «Оттави».

У першому періоді Йеспер Фаст (5-я хвилина) і Нік Холден (6) вивели «Рейнджерс» вперед, а Марк Стоун (7) зробив рахунок 1:2. У другій двадцятихвилинці Майк Хоффман (29) і Тому Пайят (29) менше ніж за хвилину розгорнули гру на користь «Оттави», але Райан Макдона зробив рахунок рівним на 38-й хвилині. У третьому періоді команди обмінялися закинутими шайбами — на гол Джиммі Весі (53) відповів Дерек Брассар (59). В овертаймі вирішальний кидок виявився на рахунку Кайла Туріса (67).

У складі «Оттави» 3 очки набрав захисник Ерік Карлссон.

Шостий матч серії відбудеться на льоду «Оттави» 12 травня.

«Вашингтон Кепіталз» вдома здобув перемогу над «Піттсбург Пінгвінз» з рахунком 4:2 в п'ятій грі півфінальної серії Східної конференції. Рахунок у серії — 3-2 на користь «Піттсбурга».

На 11-й хвилині за «Пінгвінз» відзначився Карл Хагелін, а наприкінці періоду рахунок зрівняв Андре Бураковскі (20). Філ Кессел у більшості знову вивів гостей вперед — з передач Євгенія Малкіна і Сідні Кросбі (25). В заключному періоді «Вашингтон» забив тричі — зусиллями Нікласа Бекстрема (43), Євгенія Кузнєцова (48) і Олександра Овечкіна (48).

Шостий поєдинок серії відбудеться 9 травня на льоду "Піттсбурга".

Вашингтон — Піттсбург 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайби: 10:24 Хагелін — 1 (Боніно, Хэйнсі) — 0:1, 19:30 Бураковскі — 1 (Шеттенкірк, Еллер) — 1:1, 24:20 Кессел — 5 (Малкін, Кросбі — більш) — 1:2, 42:49 Бекстрем — 5 (Бураковскі) — 2:2, 47:20 Кузнєцов — 5 (Йоханссон, Карлсон) — 3:2, 47:47 Овечкін — 5 (Еллер, Шмідт) — 4:2

Воротарі: Холтбі — Флері

Рахунок у серії 2:3

Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс - 5:4 (у першому овертаймі) (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 04:07 Фаст — 3 (Сміт, Хейес) — 0:1, 05:13 Холден — 2 (Візі) — 0:2, 06:03 Стоун — 3 (Уайдмен, Сміт) — 1:2, 28:17 Хоффман — 3 (Макартур, Карлссон) — 2:2, 28:50 Паятт — 1 (Сміт) — 3:2, 37:49 Макдонаг — 2 (Грабнер, Фаст) — 3:3, 52:48 Візі — 1 (Шей, Степан) — 3:4, 58:34 Брассар — 3 (Макартур, Карлссон) — 4:4, в першому овертаймі 06:28 Турріс — 3 (Барроус, Карлссон) — 5:4

Воротарі: Андерсон — Лундквіст

Рахунок у серії - 3:2