Ягр став найрезультативнішим гравцем НХЛ після досягнення 40-річного віку

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно чотири матчі, в центральному з яких "Нью-Йорк Рейнджерс" зазнали шосту домашню поразку поспіль (від "Флориди Пентерз") а нападник гостей Яромир Ягр зробив дві передачі і обійшов Горді Хоу, ставши найрезультативнішим гравцем в історії НХЛ після досягнення 40-річного віку, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 3:4 в серії булітів.

"Рейнджерс" не змогли перервати серію домашніх поразок, яка досягла шести матчів. В останній раз "Нью-Йорк" вигравав у Madison Square Garden 19 лютого. На п'ятій хвилині першого періоду "Рейнджерс" вигравали з рахунком 2:0, однак до середини третього пропустили тричі поспіль. Матс Цуккарелло зрівняв рахунок, оформивши дубль, але в серії булітів відзначився лише нападник "Флориди" Олександр Барков, який допоміг своїй команді перервати серію з чотирьох поразок і на відстань п'яти очок наблизитися до зони плей-офф.

Яромир Ягр зробив дві передачі і набрав 268-е очко після настання 40-річчя, вийшовши на перше місце в історії за цим показником. Позаду він залишив Горді Хоу.

"Це велика честь, поза всяких сумнівів, - сказав Ягр, якому 15 лютого виповнилося 45 років. - Його не випадково називають Містер Хокей, так що це дуже почесно".

Рейнджерс — Флорида 4:3 по буллітам (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)

Шайби: 02:34 Зукарелло — 13 (Крейдер, Стефан — більш.) — 0:1; 04:11 Міллер — 20 (Сміт, Зибанеджад) — 0:2; 21:25 Хьюбердо — 6 (Ягр, Петрович) — 1:2; 26:41 Йокінен — 11 (Ванек, Демерс — більш.) — 2:2; 47:23 Барков — 19 (Ягр, Хьюбердо) — 3:2; 51:46 Зукарелло — 14 (Сміт, Холден) — 3:3

Вирішальний булліт: Зибанеджад

Воротарі: Раймер — Раанта

Піттсбург — Нью-Джерсі 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)

Шайби: 05:35 Палмьери — 24 (Хол, Мур) — 0:1; 06:37 Кесел — 22 (Хорнквист, Каллен) — 1:1; 13:30 Гюнтцель — 11 (Дюмолин, Кросбі) — 2:1; 14:02 Носен — 6 (Заха, Квенневилль) — 2:2; 19:45 Кросбі — 36 (Штрайт, Шультц) — 3:2; 35:47 Боніно — 14 (Роуни, Кюнхакль) — 4:2; 39:09 Беннетт — 5 (Енріке, Merrill) — 4:3; 45:17 Роуни — 1 (Кюнхакль, Сестіто) — 5:3; 56:29 Палмьери — 25 (Бландизи — більш.) — 5:4; 59:26 Кросбі — 37 (Шири — порожні ворота) — 6:4

Воротарі: Мюррей — Кинкэйд

Калгарі — Даллас 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайби: 16:07 Фролік — 16 (Бэклунд, Джиордано) — 1:0; 25:20 Ткачак — 13 (Джиордано, Хемілтон) — 0:2; 28:32 Джиордано — 11 (Ткачак) — 0:3; 53:19 Рітчі — 13 — 1:3

Воротарі: Елліотт — Лехтонен

Анахайм — Баффало 1:2 по буллітам (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 11:48 Ракелл — 31 (Фаулер, Монтур) — 1:0; 35:35 О'райллі — 17 (Маккейб, Айхель) — 1:1

Вирішальний булліт: Гиргенсонс

Воротарі: Берньє — Нільссон

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 70 ігор 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 71 85

3 [Калгарі Флеймз] Калгарі 71 84

4 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 70 83

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 70 75

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 70 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 70 61

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 70 95

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 69 92

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 70 81

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 70 79

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 71 69

6 [Даллас Старс] Даллас 71 66

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 69 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 70 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 69 85

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 71 82

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 69 78

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 70 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 70 73

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 72 70

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 69 65

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 70 98

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 70 97

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 69 96

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 71 91

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 70 77

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 70 72

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 68 70

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 70 64