"Донбас" здобув третю перемогу в серії з "Кривбасом" у півфіналі УХЛ
21:54, 16 березня 2017Хокей
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Гра в Кривому Розі завершилася з рахунком 0:3.
"Донбас" виграв третій матч у плей-офф / hcdonbass.com
У Кривому Розі завершився четвертий матч серії плей-офф 1/2 фіналу Української хокейної ліги, в якому "Кривбас" приймав донецький "Донбас" і програв з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.
Таким чином, рахунок у серії став 1:3 на користь "Донбасу".
Донеччанам залишилося виграти один матч в серії до чотирьох перемог для виходу у фінал плей-офф ВХЛ.
Українська хокейна ліга. 1/2 фіналу.
"Кривбас" - "Донбас" 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайби: 0:1 Бабинець (Яковлєвс, Льялька - більш.), 0:2 Кочетков (Захаров, Сірей - більш.), 0:3 Бабинець (Петрухно)
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