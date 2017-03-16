"Донбас" здобув третю перемогу в серії з "Кривбасом" у півфіналі УХЛ

У Кривому Розі завершився четвертий матч серії плей-офф 1/2 фіналу Української хокейної ліги, в якому "Кривбас" приймав донецький "Донбас" і програв з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, рахунок у серії став 1:3 на користь "Донбасу".

Донеччанам залишилося виграти один матч в серії до чотирьох перемог для виходу у фінал плей-офф ВХЛ.

Українська хокейна ліга. 1/2 фіналу.

"Кривбас" - "Донбас" 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 Бабинець (Яковлєвс, Льялька - більш.), 0:2 Кочетков (Захаров, Сірей - більш.), 0:3 Бабинець (Петрухно)