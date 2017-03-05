"Кременчук" став переможцем регулярного чемпіонату Української хокейної ліги

У неділю завершився регулярний чемпіонат Української хокейної ліги, переможцем якого став ХК "Кременчук" повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку кременчужан і донецького "Донбасу", 99 очок, а переможець визначився за додатковими показниками. В особистих зустрічах перевага у "Кременчука".

УХЛ

4 березня.

«Витязь» - «Дженералз» - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Шайби: 0:1 - Безуглий (Черненко-менше і менше), 17:56, 1:1 - Кривонос (Посєвін), 34:14, 1:2 - Янішевський (Татаренко, Скрипець-більш), 46:32, 2:2 - Алексанян-Петрович, 51:17, 2:3 - Овчинников (Генералів, Сірченко), 57:30, 2:4 - Генералів (Костюк), 59:46

«Білий Барс» - «Кременчук» - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 - Гніденко, 04:24

5 березня.

Витязь - Дженералз - 2:6 (1:3, 0:0, 1:3)

Шайби: 0:1 - Костюк (Овчинников, Генералів), 06:22. 1:1 - Большаков (Сальников, Посєвін), 11:07. 1:2 - Безуглий (Черненко - більш.), 18:23. 1:3 - Янішевський (Черненко, Безуглий), 19:58. 1:4 - Овчинников (Костюк), 40:41. 1:5 - Скрипець (Янішевський, Безуглий), 47:52. 1:6 - Татаренко (Черненко, Безуглий), 50:05. 2:6 - Кривонос (Посєвін, Большаков), 51:32.

Кривбас - Донбас 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

Шайби: 0:1 - Кочетков (Захаров, Горище), 03:44. 0:2 - Благой (Шафаренко, Петрухно): 03:52. 0:3 - Нікіфоров (Благой, Шафаренко), 06:19. 1:3 - Максименко (Ворона, Катрич), 10:11. 1:4 - Буценко (Лялька, Вл. Алексюк), 12:45. 2:4 - Н.А. Попов (Коваленко, Рябенко – 5х3), 38:06. 3:4 - Білоусов (Слюсар, Міхейонок – більш.), 54:30. 3:5 - Нікіфоров (Шафаренко, Благой), 54:49. 3:6 - Буценко (Лялька), 59:02.