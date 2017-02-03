"Чикаго" обіграв "Арізону" в самому результативному матчі дня НХЛ

У ніч на п'ятницю були зіграні 8 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, в самому результативному з яких "Чикаго" обіграв на виїзді "Арізону", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 4:3.

Філадельфія — Монреаль 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 04:51 Нестеров — 4 (Гальченюк, Шоу) — 0:1, 37:50 Жиру — 12 (Штрайт, Шенн — більш) — 1:1, 43:32 Рід — 7 (Кутюр'є, Казінс) — 2:1, 59:46 Кутюр'є — 9 — 3:1

Воротарі: Нойвірт — Прайс

Баффало — Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (в овертаймі) (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 37:50 Зуккарелло — 10 (Макдонаг, Міллер — більш) — 0:1, 54:29 Фрэнсон — 3 (о'райллі, Енніс) — 1:1, в овертаймі 03:56 Крайдер — 20 (Міллер, Зибанеджад) — 1:2

Воротарі: Ленер — Лундквіст

Тампа-Бей — Оттава 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Шайби: 23:39 Джонсон — 16 (Кучеров) — 1:0, 26:33 Стоун — 17 (Сміт, Сісі) — 1:1, 31:03 Турріс — 18 (Хоффман, Карлссон — більш) — 1:2, 42:53 Хоффман — 18 (Турріс, Стоун — більш) — 1:3, 47:46 Поінт — 5 (Бойл, Палат) — 2:3, 49:22 Стоун — 18 (Карлссон, Брассар) — 2:4, 59:35 Келлі — 4 (Карлссон) — 2:5

Воротарі: Василевський — Кондон

Нешвілл — Едмонтон 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 21:26 Арвідссон — 13 (Джохансен) — 1:0, 39:21 Джохансен — 9 (Арвідссон, Форсберг) — 2:0

Воротарі: Рінне — Талбо

Даллас — Вінніпег 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Шайби: 06:50 Літтл — 14 (Елерс, Лайні) — 0:1, 11:55 Клингберг — 8 (Джеймі Бенн — більш) — 1:1, 13:59 Джеймі Бенн — 15 (Немет, Ітт) — 2:1, 19:07 Шайфли — 24 (Уілер) — 2:2, 25:55 Шайфли — 25 (Перро, Бафальен — більш) — 2:3, 32:51 Елерс — 19 (Лайні) — 2:4, 37:58 Ітт — 19 (Клингберг, Джеймі Бенн) — 3:4

Воротарі: Лехтонен — Павелець

Аризона — Чикаго 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)

Шайби: 08:44 Кейн — 16 (Кіт, Тейвз — більш) — 0:1, 09:56 Хартман — 11 (Кіт, Дежарден) — 0:2, 14:15 Хосса — 19 (Панарін, Сібрук — більш) — 0:3, 21:36 Екман-Ларссон — 10 (Врбата, Стоун — більш) — 1:3, 25:24 Панарін — 18 (Анісімов, Кейн) — 1:4, 34:24 Дворак — 5 (Доан, Перлини) — 2:4, 35:51 Перлини — 8 (Дворак, Голігоскі) — 3:4

Воротарі: Сміт — Кроуфорд

Сент-Луїс — Торонто 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Шайби: 14:22 Марнер — 13 (Бозак, ван Римсдайк) — 0:1, 17:58 Стін — 10 (Шеттенкирк, Счастны) — 1:1, 26:27 Счастны — 13 (Стін, Пьєтранджело) — 2:1, 27:02 Тарасенко — 23 (Лехтеря, Парейко) — 3:1, 31:02 Парейко — 4 (Пьєтранджело, Фаббрі — больш) — 4:1, 52:28 Счастны — 14 (Парейко, Эдмундсон) — 5:1

Воротарі: Аллен — Андерсен

Ванкувер — Сан-Хосе 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Шайби: 09:30 Марло — 19 (Павелскі, Бернс — більш) — 0:1, 15:59 Тірні — 5 (Шлемко) — 0:2, 40:53 Бернс — 22 (Хертл, Торнтон) — 0:3, 46:35 Ларсен — 1 (Гвпс, Трямкин) — 1:3, 54:41 Тірні — 6 (Власіч, Уорд — більш) — 1:4

Воротарі: Міллер — Джонс

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе 52 ігри / 68 очок

2 Анахайм 52/65

3 Едмонтон 53/64

4 Лос-Анджелес 51/56

5 Калгарі 53/55

6 Ванкувер 51/52

7 Арізона 50/38

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота 50/71

2 Чикаго 53/67

3 Нешвілл 51/58

4 Сент-Луїс 51/55

5 Вінніпег 54/54

6 Даллас 52/52

7 Колорадо 48/28

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль 52/67

2 Оттава 49/60

3 Бостон 54/58

4 Торонто 49/55

5 Флорида 51/54

6 Тампа Бей 52/50

7 Баффало 50/50

8 Детройт 50/49

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон 51/74

2 Коламбус 49/70

3 Піттсбург 49/67

4 Рейнджерс 51/65

5 Філадельфія 52/58

6 Айлендерс 48/53

7 Нью-Джерсі 51/51

8 Кароліна 49/51