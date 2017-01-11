"Чикаго" виграв четвертий матч поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі було зіграно сім матчів у центральному з яких "Чикаго" вирвав перемогу у "Детройта", вигравши в четвертий раз поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Чикаго" вирвав перемогу у "Детройта" в овертаймі завдяки голу Данкана Кіта в більшості.

"Чикаго" домінував у першому періоді, вигравши його з рахунком 2:0. "Детройт" перевернув гру у другій 20-хвилинці, забивши три голи. Здорово діяли воротарі: у Петра Мразека 39 сейвів, Корі Кроуфорд відбив 33 кидка. До складу "Детройта" після довгої відсутності повернулися форвард Джастін Абделькадер і захисник Майк Грін.

"Блекхокс" виграли четвертий матч поспіль і вийшли на друге місце у загальній таблиці НХЛ, на одне очко відстаючи від "Коламбуса". "Ред Уінгз" поступилися в четвертому з останніх п'яти поєдинків.

Баффало — Філадельфія 1:4 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайби: 25:15 Райнхарт — 9 (Ристолайнен, о'райллі — більш) — 1:0, 28:39 Каррьер — 2 (Федун, о'райллі) — 2:0, 39:51 Кейн — 10 (Райхарт, Богосян) — 3:0, 57:53 Шенн — 13 (Жиру, Проворов — більш) — 3:1, 59:56 Фоліньо — 8 (Райнхарт, Маккейб) — 4:1

Воротарі: Нілссон — Мейсон

Кароліна — Коламбус 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Шайби: 01:08 Аткінсон — 20 (Джонсон, Дженнер) — 0:1, 22:01 Скіннер — 15 (Раск, Райан) — 1:1, 24:57 Райан — 8 (Скіннер, Раск) — 2:1, 28:01 Андерсон— 9 — 2:2, 33:58 Макгинн — 2 (Теннісон, Хэнифин) — 3:2, 39:05 Саад — 15 (Веннберг) — 3:3, 43:50 Стаал — 8 (Ліндхольм) — 4:3, 59:39 Раск — 12 (Скіннер, Фальк) — 5:3

Воротарі: Уорд — Форсберг

Сент-Луїс — Бостон 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Шайби: 08:19 Ватрано — 3 (Крюг, Пастрнак — більш) — 0:1, 15:20 Карло — 3 (Ватрано, Крейчі) — 0:2, 17:52 Маршан — 14 (Пастрнак, Бержерон) — 0:3, 21:31 Крюг — 2 (Спунер, Маршан — більш) — 0:4, 23:57 Парейко — 1 (Перон, Швартц — більш) — 1:4, 50:14 Берглунд — 8 (Перон, Пьєтранджело — більш) — 2:4, 58:43 Маршан — 15 (Пастрнак, Бержерон) — 2:5, 59:35 Бродзяк — 6 (Апшолл) — 3:5

Воротарі: Аллен (Хаттон) — Раск

Нешвілл — Ванкувер 2:1 (в овертаймі) (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 20:35 Уотсон — 3 (Фішер, Йосі) — 1:0, 59:11 Саттер — 11 (Бертчі, Едлер) — 1:1, в овертаймі 04:58 Ярнкрок — 6 (Йосі — менше і менше) — 2:1

Воротарі: Рінне — Міллер

Чикаго — Детройт 4:3 (в овертаймі) (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Шайби: 10:04 Кемпбелл — 4 (Хосса, Тейвз — більш) — 1:0, 10:30 Паник — 10 (Хартман, Кит) — 2:0, 21:37 Атанасиу — 8 (Ванек) — 2:1, 29:09 Татар — 9 (Ларкін) — 2:2, 38:18 Керо — 1 (Хартман, Панік) — 3:2, 39:41 Гленденинг — 2 (Міллер, Нільсен) — 3:3 в овертаймі 00:38 Кит — 2 (Панарін, Кейн — больш) — 4:3

Воротарі: Кроуфорд — Мразек

Едмонтон — Сан-Хосе 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Шайби: 01:39 Бодкер — 4 (Хейлі, Бернс) — 0:1, 15:53 Каджиула — 3 (Пулио, Кассьян) — 1:1, 19:42 Бернс — 16 (Власіч, Павелскі) — 1:2, 22:24 Бодкер — 5 (Карлссон, Бернс) — 1:3, 28:55 Бодкер — 6 (Власіч, Хейлі) — 1:4, 40:22 Беннінг — 2 (Лучич) — 2:4, 43:45 Клефбом — 7 (Ньюджент-Хопкінс) — 3:4, 45:06 Кутюр — 13 — 3:5

Воротарі: Талбо — Джонс

Анахайм — Даллас 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 34:33 Силфверберг — 12 (Перрі, Ватанен — більш) — 1:0, 54:42 Кольяно — 10 (Силфверберг, Менсон) — 2:0

Воротарі: Гібсон — Ніємі