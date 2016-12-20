НХЛ. "Сент-Луїс" поступився "Эдмонтону", "Анахайм" переміг "Торонто" (результати матчів)

Команда "Сент-Луїс Блюз" програла вдома "Едмонтон Ойлерс" в центральному матчі дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ). Зустріч завершилася в овертаймі з рахунком 2:3, а переможну шайбу за гостей закинув форвард Райан Ньюджент-Хопкінс.

В інших зустрічах "Анахайм" обіграв "Торонто", "Філадельфія" несподівано поступилася в серії булітів "Нэшвиллу", а "Калгарі" на виїзді впорався з "Арізоною".

Результати матчів:

Філадельфія - Нешвілл 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 10:32 Макдональд - 1:0, 51:46 Форсберг - 1:1;

Вирішальний булліт: Елліс (перший раунд).

Торонто - Анахайм 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайби: 27:27 Меттьюз - 1:0, 38:01 Гетцлаф - 1:1, 41:21 Рітчі - 1:2, 51:42 Кадрі - 2:2, 53:08 Фаулер - 2:3.

Сент-Луїс - Едмонтон 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 04:20 Бродзяк - 1:0, 11:44 Пітлік - 1:1, 12:17 Тарасенко - 2:1, 45:47 Марун - 2:2, ОТ 02:55 Ньюджент-Хопкінс - 2:3.

Аризона - Калгарі 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Шайби: 05:12 Дворак - 1:0, 28:10 Беклунд - 1:1, 40:20 Брауер - 1:2, 49:07 Уайт - 2:2, 52:25 Верстіг - 2:3, 59:00 Броуді - 2:4.