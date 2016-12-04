НХЛ. "Піттсбург" переміг "Детройт", "Нью-Джерсі" здійснив сильний камбек в матчі з "Нешвіллом" (результати матчів)

Чемпіони Національної хокейної ліги (НХЛ) "Піттсбург Пінгвінс" минулої ночі перемогли "Детройт Ред Вінгс" в одній з центральних зустрічей ігрового дня НХЛ, який складався з 12 матчів.

"Піттсбург" переграв "Детройт" з рахунком 5:3, причому під час поєдинку "Пінгвінс" поступалися 0:2, а потім 1:3. Переломним у грі став третій період, під час якого Нік Боніно, Джастін Шультц, Філ Кессел і Метт Каллен забили у ворота "Детройта" чотири шайби.

Таким чином, "Піттсбург" в турнірній таблиці продовжує відставати від лідера Східної конференції "Нью-Йорк Рейнджерс" на два очки при одному матчі в запасі. "Детройт" перебуває на 12-му місці в таблиці цієї ж конференції.

В інших матчах дня відзначимо вольову перемогу "Нью-Джерсі Девілс" над "Нешвілл Предаторс" - 5:4. За підсумками другого періоду "Нешвілл" вигравав з рахунком 4:1, але господарі змогли до кінця основного часу закинути три шайби, а потім дотиснути суперника в овертаймі.

Результати матчів:

Піттсбург - Детройт 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)

Шайби: 13:31 Зеттерберг - 0:1, 28:00 Нільсен - 0:2, 31:00 Кессел - 1:2, 38:14 Ларкін - 1:3, 42:05 Боніно - 2:3, 46:28 Шультц - 3:3, 50:54 Кессел - 4:3, 59:19 Каллен - 5:3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Кароліна 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Шайби: 04:05 Степан - 1:0, 28:34 Сталберг - 1:1, 45:54 Грабнер - 2:1, 46:26 Раск - 2:2, 52:25 Крайдер - 3:2, 57:11 Крайдер - 4:2.

Нешвілл - Нью-Джерсі 4:5 ОТ (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 16:14 Фіала - 1:0, 17:31 Хол - 1:1, 19:20 Саббен - 2:1, 26:02 Фіала - 3:1, 34:31 Йосі - 4:1, 40:25 Каммаллері - 4:2, 40:55 Грін - 4:3, 52:37 Енріке - 4:4, ОТ 04:42 Каммаллері - 4:5.

Ванкувер - Торонто 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 13:03 Д. Сивин - 1:0, 22:37 Бертчі - 2:0, 31:30 ван Римсдайк - 2:1, 41:56 Меттьюз - 2:2.

Вирішальний булліт: Хорват (другий раунд)

Сент-Луїс - Вінніпег 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 12:27 Торбурн - 0:1, 25:16 Стін - 1:1, 27:26 Яшкін - 2:1, 29:18 Лайне - 2:2, ОТ 00:17 Літтл - 2:3.

Оттава - Флорида 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 06:46 Карлссон - 1:0, 07:05 Брассар - 2:0.

Тампа-Бей - Вашингтон 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 12:38 Кучеров - 1:0, 26:24 Бекстрем - 1:1.

Вирішальний булліт: Бойл (четвертий раунд)

Аризона — Коламбус 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 00:13 Дженнер - 0:1, 21:03 Врбата - 1:1, 31:04 Доан - 2:1, 57:44 Веннберг - 2:2.

Вирішальний булліт: Ганьє (другий раунд)

Колорадо - Даллас 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 05:08 Маккензі - 0:1, 26:02 Сегін - 0:2, 58:38 Ітт - 0:3.

Едмонтон - Анахайм 3:2 ОТ(0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 25:17 Каджиула - 1:0, 29:28 Кеслер - 1:1, 33:35 Ньюджент-Хопкінс - 2:1, 49:42 Ракелл - 2:2, ОТ 03:16 Драйзайтль - 3:2.

Філадельфія - Чикаго 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Шайби: 03:44 Панарін - 0:1, 23:02 Проворов - 1:1, 23:33 Проворов - 2:1, 28:37 Шенн - 3:1.

Баффало - Бостон 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 14:10 Крейчі - 0:1, 47:44 Бержерон - 0:2, 49:12 Кейн - 1:2.