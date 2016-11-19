"Коламбус" виграла сьомий домашній матч поспіль в НХЛ і встановив клубний рекорд

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися п'ять матчів, в центральному з яких "Блю Джекетс" обіграли "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 4:2 і виграли сьомий домашній поєдинок поспіль, встановивши клубний рекорд, повідомляє офіційний сайт ліги.

На рахунку "Коламбуса" перемоги над "Монреалем", "Вашингтоном", "Сент-Луїсом", "Далласом", "Анахаймом", "Чикаго" і "Рейнджерс". Вражаючий список.

Головним героєм зустрічі став нападник Метт Калверт. У другому періоді шайба потрапила форварду в чоло, і він пішов у роздягальню, де йому було накладено 36 швів. Але гравець повернувся на майданчик і в третьому періоді за рахунку 2:2 в меншості закинув переможну шайбу.

Вратать "Коламбуса" Сергій Бобровський відбив 25 кидків і дозволив краще нападу ліги закинути дві шайби - вперше за останні 10 матчів. Голкіпер "Блю Джекетс" виграв сім з восьми останніх поєдинків, а "Коламбус" обіграв "Рейнджерс" вперше за вісім очних зустрічей.

НХЛ. 18 листопада.

Вашингтон Кепіталз – Детройт Ред Уінгз– 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Бігл (Орлов) – 54:49 е

Воротарі: Холтбі – Ховард

Нью-Йорк Айлендерс – Піттсбург Пінгвінз – 2:3 ВІД (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

0:1 – Кросбі (Летанг, Куниць) – 15:19 (5x4) 1:1 – Нельсон (Строум, Таварес) – 21:51 (5x4) 2:1 – Бовилье – 22:34 2:2 – Дейлі (Кессел, Куниць) – 33:55 2:3 – Летанг (Кросбі) – 61:24 (3x3)

Воротарі: Галак – Мюррей

Коламбус Блю Джекетс – Нью-Йорк Рейнджерс– 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – Карлссон – 16:34 2:0 – Ганьє – 25:37 2:1 – Грабнер – 31:04 2:2 – Зибанеджад (Шей, Холден) – 48:32 3:2 – Калверт (Карлссон, Мюррей) – 51:35 (4x5)

Воротарі: Бобровський – Лундквіст

Кароліна Харрікейнз – Монреаль Канадієнс– 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

0:1 – Пітрі (Марков, Юдон) – 34:19 1:1 – Скіннер (Хэйнси, Агв) – 43:12 2:1 – Терявяйнен (Хэйнси, Раск) – 47:43 3:1 – Раск (Ліндхольм) – 49:02 3:2 – Шоу (Марков, Пітрі) – 55:29

Воротарі: Уорд – Монтойя

Калгарі Флеймс – Чикаго Блекхоукс– 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

0:1 – Хартман (Анісімов) – 07:42 1:1 – Беннетт (Монахан, Брауера) – 23:33 2:1 – Монахан (Беннетт, Брауера) – 27:03 2:2 – Сібрук (Кіт, Кейн) – 34:34 (5x4) 2:3 – Маріан Госса (Панарін, Кемпны) – 57:37

Воротарі: Джонсон – Кроуфорд