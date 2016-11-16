Трійка лідерів УХЛ синхронно виграла матчі чергового туру

Завершлись чергові матчі чемпіонату Української хокейної ліги, де свої перемоги здобули команди-представники трійки лідерів турніру - "Кременчук", "Донбас" і "Кривбас", повідомляє офіційний сайт змагань.

У центральному матчі туру "Дженералз" на своєму льоду в Броварах програв "Кривбасу" - 1:2. На голи Черненко (в першому періоді) і Алексюка (у другому), кияни відповіли лише одним влучним кидком Бондаренка за дві з половиною хвилини до кінця матчу.

У Кременчуці місцевий "Кременчук" передбачувано розгромив харківський "Витязь" з рахунком 7:1.Дублі на рахунку Кирющенкова та Ігнатенко, по одному голу - у Коренчука, Шиманського та Гніденко. На рахунку харків'ян гол Декало.

Напередодні в Білій Церкві "Донбас" обіграв "Білий Барс" з рахунком 3:1. Дубль на рахунку Яковлевса, а третю шайбу у складі гостей відправив у ворота Кочетков. Господарі майданчика обмежилися точним кидком Лєснікова.

Таким чином, у турнірній таблиці у "Кременчука" 45 очок (20 ігор), "Донбасу" - 42 (18), "Кривбаса" - 40 (19), "Дженералз" - 24 (17), "Витязя" - 8 (18), "Білого Барса" - 6 (18).