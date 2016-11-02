Центральний матч туру УХЛ "Дженералз" - "Донбас" не відбувся через борги перед гравцями київського клубу

Матч 16-го туру чемпіонату України з хокею між «Дженералз» (Київ) і «Донбасом» (Донецьк) не відбудеться, повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

"Рішенням Спортивно-дисциплінарного комітету команді «Дженералз» буде зарахована технічна поразка -:+ на підставі статті 13 Дисциплінарного регламенту", - йдеться в повідомленні.

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Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що в ХК "Дженералз" великі фінансові проблеми. Перед гравцями існує заборгованість по зарплаті.

Як повідомляв УНІАН, раніше тренер Вадим Шахрайчук покинув клуб, а на його місце був призначений відомий фахівець Олександр Сеуканд.