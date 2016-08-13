"Донбас" і "Кременчуг" здобули переконливі перемоги на Kremenchuk Open Cup.

ХК "Донбас" і ХК "Кременчуг" стали переможцями матчів у другий день товариського хокейного турніру в Kremenchuk Open Cup 2016.

"Донбас" розгромив білоцерківський "Білий Барс" з рахунком 8:1, а "Кременчук" переміг новостворений криворізький "Кривбас" - 4:0.

Завтра відбудеться зустріч ХК "Донбас" і ХК "Кременчук", де визначиться переможець турніру.

Білий Барс - Донбас - 1:8 (0:5, 0:2, 1:1)

Шайби: Рамазанов — 0:1; Таран (Свищев, Ворона) — 0:2; Ворона (Мазур, Свищев) — 0:3; Вл. Алексюк (Большаков) — 0:4; Гаврик (Большаков, Єгоров) — 0:5; Таран (Большаков, Єгоров) — 0:6; Ворона (Свищев) — 0:7; Ружников (Воронін) — 1:7; Захаров — 1:8.

ХК " Кременчуг - Кривбас - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайби: Кузьмик (Слиш, Коренчук) — 1:0; Чернишенко (Петранговський — менше і менше.) — 2:0; Петранговський (Башко, Кіча — більш.) — 3:0; Гніденко (Петранговський, Захарченко — більш.) — 4:0.

Як повідомляв УНІАН, у перший день турніру "Донбас" переміг "Кривбас" після серії буллітів, а "Кременчуг" здобув розгромну перемогу над "Білим Барсом".