До складу новоствореної Української хокейної ліги може увійти ще один клуб

У понеділок рада новоствореної Української хокейної ліги розгляне заявку ще одного клубу на участь у майбутньому чемпіонаті України, повідомляє Isport.

Це буде дев'ятий за рахунком учасник змагань.

Також сьогодні був представлений новий логотип УХЛ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні хокей України зазнав великі зміни. Була створена Українська хокейна ліга, до складу якої увійшло вісім клубів, які є засновниками об'єднання - Кривбас, Білий Барс, Донбас, Витязь, Юність, ХК Кременчук, Дженералз і Крижинка-Компаньйон.