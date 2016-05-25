НХЛ: "Тампа Бей" і "Піттсбург" виявлять фіналіста Кубка Стенлі у сьомій грі

Минулої ночі "Піттсбург" обіграв суперника з рахунком 5:2 і зрівняв рахунок в серії.

Тампа-Бей Лайтнінг - Піттсбург Пінгвінс - 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Шайби: 18:46 Кессел (Кросбі, Малкін - більш.) - 0:1, 27:40 Летанг (Ширі, Боніно) - 0:2, 39:34 Кросбі (Хорнквіст) - 0:3, 45:30 Бойл - 1:3, 52:53 Бойл (Куккука, Дрюен) - 2:3, 57:52 Раст (Кунітц, Маатта) - 2:4, 59:06 Боніно (Лавджой - у порожні ворота) - 2:5; Воротарі: Васілевскій - Флері; Три зірки: Кросбі (П), Бойл (ТБ), Летанг (П).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter