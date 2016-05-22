Канада другий рік поспіль стала чемпіоном світу з хокею

Збірна Канади, обігравши у фінальному матчі Фінляндію з рахунком 2:0, стала переможцем чемпіонату світу з хокею, який проходив у Москві та Санкт-Петербурзі.

Першу шайбу за канадців у середині першого періоду закинув Коннор Макдевід. Після цього "Кленові листки" сфокусували увагу на захисті власних воріт, і рахунок у грі не змінювався.

Лише коли на останній хвилині зустрічі фіни замінили свого воротаря на шостого польового гравця, канадець Метт Дюшен подвоїв перевагу своєї команди, відправивши шайбу у порожні ворота.

Зазначимо, що даний тріумф став для збірної Канади другим поспіль і 26-м в історії. Частіше цей титул вигравала лише збірна СРСР і Росії - 27 разів.

Фінляндія - Канада - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 11:24 Макдевід (Дюшен) - 0:1; 59:59 Дюшен (Маршан - у порожні ворота) - 0:2;

Воротарі: Коскінен - Талбо;

Кидки: 16 (7+4+5) - 33 (10+13+10);

Штраф: 6 - 8.

Як повідомляв УНІАН, бронзові медалі турніру дісталися збірній Росії, яка в матчі за третє місце обіграла США.